课室性侵13岁女友 青年判21月缓刑监视

（早报讯）被前女友报警指性侵后，15岁中学生隔年又把同校的13岁小女友带到课室内，躲在教师桌子后性侵对方，今早（6月21日）被判21个月缓刑监视。

被告现年17岁，他面对五项控状，包括一项性侵14岁以下未成年少女、三项性侵16岁以下未成年少女以及一项蓄意伤人罪。控方以其中两项性侵罪提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，在2018年1月，当时14岁的被告与当时15岁的女友，下午放学后到被告家里，因家中无人，两人同意在客厅内发生关系。过后被告送女友回家。女友同年5月报警，并与被告分手。

不料，被告在相隔一年多后，又和另一女生胡搞。2019年7月，被告当时15岁，与当时13岁的女友在同一所中学就读。放学后，被告和女友在教室见面，锁门后躲到教师桌子后方，开始接吻并脱衣。

接着，被告尝试与女友发生关系，试了几次后被对方阻止，女友表示很痛，也因两人在教室里而感到害怕。

被告之后送女友回家，女友说自己并不喜欢男方之前的行为，被告还说没关系，下次再试试看，两人于同年9月分手。

被告也被指在2017年11月性侵一名当时14岁的女生，以及在2019年8月在家里性侵一名当时14岁的女生。

被告上个月认罪后，案件今早下判。控方说，基于被告的年龄，控方不反对让被告接受缓监。

被告表示，他目前仍在工艺教育学院上学，决定重新修读课程，希望能在今年底毕业。

法官最后判他21个月缓刑监视。他也需在晚上10时至早上6时间留在室内，进行60个小时的社区服务。此外，被告的母亲需签保5000元，确保被告在缓刑期间行为良好。