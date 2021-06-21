多个健身房今重开 本周预约已满

（早报讯）过去一个多月无法到健身房运动的公众，在室内体育活动的条例有所放宽后，都纷纷提早预约健身，多个健身房本周的预约都已满。

过去一年多里几次因为防疫需要，而必须暂停营业的各个健身房，今天（6月21日）在我国进入高警戒解封第三阶段后，重新迎来健身爱好者。从只允许会员预约才能上门，到让员工按时接受冠病检查，业者纷纷为业务重启做好准备，确保在营业时，将传播病毒的风险降到最低。

在高警戒解封第二阶段，当局只允许健身房进行低强度活动，并规定所有人都必须戴上口罩运动，因此大部分健身房都选择把健身课程移到网上，使不少健身爱好者只好“宅”在家运动。

政府上周五宣布调整解封计划，从今天起，可恢复不戴口罩在室内做运动，但限制在两人一组，每组要保持至少三米安全距离。室内与户外有戴口罩活动可达30人，每组最多五人。到了7月中，所有在健身房参与没有戴口罩活动的工作人员每14天都要接受快速简易检测（Fast and Easy Testing，简称FET）的强制性冠病检测。

位于实龙岗花园的Elevate360私人教练健身房在过去的五周将部分健身课程改到户外公园里进行，但只有三成的会员愿意参与。因此，当能在室内健身的消息宣布后，很多会员都纷纷抢先预订健身时段。

该健身房的负责人陈志忠（33岁）受访时透露，自己的健身房面积不大，包括一对一的教官在内，原本能同时有六人进行健身，现在只能减少到四人。

他说：“重开的消息一宣布，一些已有五周没有健身的会员马上就预约，这周基本上都满额。我们也必须和一些会员商量，将他们原有的健身时间段改一改，以确保不会同时有太多人。”

另一家位于芽笼的健身房Iron Fitness也将员工分为两组每月轮替，一组在室内教课，一组则在室外和网上教课。负责人柯孝坤受访时指出，这么做能降低相互感染的风险以及员工须要接受检测的次数。