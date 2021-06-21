股市跌幅收窄 海指跌0.85%

（早报讯）美国股市上周五的挫跌促使今天（6月21日）亚太股市一片跌声，反映新加坡蓝筹股走势的海峡时报指数跌26.29点0.84％，闭市报3117.87点，在本周第一个交易日宣告失利。东京领跌3.29％，悉尼、香港和首尔股市各跌1.82％、1.08％和0.83％，其余亚太股市绝大多数下跌。

美国联邦储备局官员做出的可能较预期更早加息的言论，引发东京股市跟随华尔街之后大跌，是2月26日以来的最大跌幅。但分析师指出，日本市场的反应太大。

在新加坡，海峡指数今天一度跌1.53％至3096.09点，午后美国股指期货转跌为升，伦敦股市开盘持稳，亚太各地股市（包括新加坡）的跌幅也收窄。

本地股市整体交易量跌至17亿9000万股，总值跌至14亿1000万元，上升股188只，下跌股多达327只。

海峡指数成份股20只下跌，8只上涨，2只持平。香港置地（Hongkong Land）跌幅最大（跌2.98％），其次是怡和控股（Jardine Matheson，跌2.49％），本地银行股皆显著败跌。华侨银行（OCBC）跌1.33％至11.89元，大华银行（UOB）跌0.81％至25.63元，星展集团控股（DBS）跌0.47％至29.63元。海指周一最大的压力是来自这五只股票。

昨日有两只股的交易总值超过1亿元，星展集团以2亿零822万元居首位，其次是华侨银行的1亿零463万元。交易量方面，全场无一股票的交易量超过1亿股，胜科海事（Sembcorp Marine）以8175万股居首；第二活跃股是大股东与董事会决裂的米支付公司（MC Payment），交易量6945万股，总值3916万元，股价大涨17.0％至0.585元，是全场股价涨幅最大的十只股票之一。

其他个股方面，凯德集团（CapitaLand）股价今天跌0.27％，闭市报3.68元。集团今早宣布，旗下住宿业务雅诗阁公司（The Ascott Limited）通过雅诗阁服务公寓全球基金（Ascott Serviced Residence Global Fund），以约2亿1000万元收购巴黎的共居（Co-living）房地产以及越南河内的服务公寓。完成收购后，雅诗阁的基金资产管理规模（FUM）将增至约80亿元。