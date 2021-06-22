周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一（6月21日）收高，金融板块领涨。道指结束五连跌，涨586.89点，或1.76%，报33876.97点；纳指涨111.10点，或0.79%，报14141.48点；标普500指数涨58.34点，或1.40%，报4224.79点。

新加坡海峡时报指数周一闭市报3117.87点，跌26.29点0.84％。

以下是今日（6月22日）开盘可关注的股票。