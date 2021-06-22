周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股周一（6月21日）收高，金融板块领涨。道指结束五连跌，涨586.89点，或1.76%，报33876.97点；纳指涨111.10点，或0.79%，报14141.48点；标普500指数涨58.34点，或1.40%，报4224.79点。
新加坡海峡时报指数周一闭市报3117.87点，跌26.29点0.84％。
以下是今日（6月22日）开盘可关注的股票。
- 翱兰国际（Olam International）宣布发行可弃权、全额包销附加股筹集6亿零170万元资金，每20股发行3股，售价1.25元，筹集资金用来偿还收购Olde Thompson的债务，以及为将来发展提供资金。集团的大股东淡马锡控股已全数承诺分包销。集团今天也公布第一季业务报告，净利下跌13.1%至1亿5560万元，营收增长14.5%至88亿元。不包括特殊项目的营运净利增长15.5%至1亿5700万元。
- 惠胜置地（Hatten Land）和Medici-Watermark公司签署谅解备忘录，后者将负责管理集团在马六甲的三个商场。
- 吉宝企业（Keppel Corp）设立10亿美元的欧元商业票据计划。
- 百益胜控股（Pan Asian Holdings）要求暂停交易。
- 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）宣布以580万欧元（930万新元）脱售法国的一个资产，售价比首次公开售股的购买价高53%，比最新估值高21%。