新协立综合设施清洁工确诊冠病 该中心租户调整营运时间

（早报讯）位于红山麟谷峇鲁、为特需者而设的新协立综合设施（Enabling Village）有一名清洁工昨天（6月21日）通报确诊，该中心受影响建筑的租户营运时间或得调整，培训课程已在上月转为线上进行。

根据卫生部昨晚发布的文告，新形成的红山景第119座五人感染群其中一名病患是在麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）新协立综合设施当清洁工的63岁本地男子，他受雇于CSP Maintenance私人有限公司，与另一名病患62岁家庭主妇是同住家属关系。

他并没有出现任何症状，是在本月20日接受红山一带的强制检测时确诊染病的。这个感染群的另三名病例包括早前确诊的46岁家庭主妇、44岁印度尼西亚籍女佣和52岁建屋发展局工程师。

CSP Maintenance受询时透露，这名清洁工最近一次到新协立综合设施工作是在本月18日，该公司目前还不清楚会有多少名员工因曾与他密切接触而须接受隔离。

新协立综合设施在网站上说，确诊的清洁工已接受隔离，他是在学院楼（Academy Block）工作，该中心今天将为学院楼和其公共空间进行彻底清洗和消毒。

此外，学院楼内的租户营运时间也可能调整，包括职总平价超市、布朗恩教授咖啡座（Professor Brawn Cafe）、Samsui供应与服务、Soul Food Enterprise以及teapasar。

新协立也说，自上个月中以来，学院楼培训设施的课程已改为线上进行。“访客、租户和员工的健康和安全是至关重要的。我们将继续密切观察情况，并与当局合作采取必要的安全管理措施。”

位于Nest Block的信息与职业服务中心也将从即日起关闭至7月5日。若有任何疑问，可拨打热线1800 8585 885或电邮至 contactus@sgenable.sg。