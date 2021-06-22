前进党将要求政府公布外籍人士雇用政策相关信息 日后提出动议

（早报讯）新加坡前进党将在国会下个月复会时寻求政府公布外来员工雇用政策的相关信息，并随后决定何时提出动议。

前进党非选区议员梁文辉今天（6月22日）在面簿贴文说，该党强烈认为“早就该重新平衡劳动市场上新加坡人和外来专业人士、经理、执行员与技师（PMET）之间的利益。”

他指出，重新平衡可能包括通过更严格执行雇用条例等措施，收回数以万计工作证件持有者的工作。“这将影响我们劳动力一部分的外来PMET总数，但这是为新加坡人和外籍人士创造双赢局面的必要举措。”

前进党说，要达到这个目标，首先必须获取及时、完整的信息，以提倡透明度和消除歧见，“秉持的是反对排外情绪和种族主义的精神”。

梁文辉说，外来PMET和永久居民分别占我国PMET劳动力的25％和15％。“这个比率字2000年迅速上升，造成不小的不确定性和焦虑情绪。”

前进党也认为，新加坡的经济和税务政策造成“广泛的社会不平等”，这也导致人民和企业在冠病疫情来袭时没有足够的经济缓冲空间。

“影响新加坡人就业与生计最主要的经济政策，与外来PMET和自由贸易协定有关，尤其是与印度的全面经济合作协定（CECA）。”

今年5月的国会中，内政部长兼律政部长尚穆根谴责网上出现的种族主义言论并指出，不应把政府的政策或经贸协定作为代罪羔羊，以此论证种族主义言论的正当性。

尚穆根当下向国会辩论中多次指外籍人士抢本地人饭碗的梁文辉下战帖，邀请他就CECA提出动议并进行辩论。梁文辉也表示接受挑战。

前进党说，该党将于下个月国会复会时要求政府公布更多信息。“随后，我们会就适宜提出动议的时间作出决定。届时，将由议长确认辩论日期。”

“我们有信心，新加坡人将从政府在国会辩论时公布的更多信息中受惠。我们也呼吁政府有风度、开放、透明地参加辩论，并相信我们都是从新加坡的利益出发。”