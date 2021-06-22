强制食客归还托盘首日 环境局发4500次提醒

（早报讯）强制食客在小贩中心用餐后自行清理托盘和桌面规定生效首日，国家环境局在全岛110个小贩中心共向食客发出超过4500次相关提醒。

当局也会在目前小贩中心设有的约900个托盘归还架基础上，增设75个同类设施，以及为每个熟食摊增加50个托盘，以应付需求。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今早（6月22日）走访桥北路巴刹与熟食中心后，向现场媒体表示，红山景巴刹和熟食中心出现大感染群，不能排除患者是在公共场所受感染，这更加凸显保持公共环境卫生的重要性。

她认为，强制食客用餐后清洁和归还餐盘和桌面，不仅有助于提高公共场所卫生水平，也能让清洁业者更有效地分配人力，思考如何改善清洁作业流程。

“希望更多食客养成好习惯，用餐后自行清理餐桌，成为国人引以为傲的好习惯。这不仅有助于加强公共卫生防卫水平，还能一同抗击当前的冠病疫情，以及未来可能出现的公共卫生威胁。”

国家环境局从本月1日起，强制食客在小贩中心用餐后归还托盘和餐具，也不能留下纸巾和菜渣骨头等垃圾。

从今年第四季起，这项规定将逐步扩大到咖啡店和食阁。许连碹说，环境局会提供50%的津贴，帮助业者增设设备。

当局会给予公众三个月的适应期。6月1日至8月31日期间，安全距离大使、新加坡保洁运动大使、社区义工和环境局人员会通过劝导的方式，提醒食客在用餐后清理托盘、餐具和垃圾，包括纸巾、吸管和饮料包装等。

据今早在桥北路熟食中心巡逻执法的环境局经理陈冠群（35岁）反映，绝大部分食客都十分配合当局的劝告。“大约每10人里面，只有一到两人态度不是很合作，他们会说‘不要烦我”，或是‘归还托盘是清洁工人的工作，不是我的工作’等等。我希望公众能明白，这不仅是方便清洁人员和小贩，也是为了食客的卫生安全着想。”

小贩中心也张贴了海报提醒食客，把垃圾留在桌上是违法的。执法行动将从9月1日开始。

执法人员会先劝请食客遵守条例，若不听劝才开罚。初犯者会接获书面警告，第二次违例得缴付300元销案罚款，第三次可能被控上庭。

黄金妹（73岁）在桥北路熟食中心从事清洁工作三年。相比起过去推着小车满场转，收拾食客留下的碗盘、食物残渣和擦拭桌面，如今她更能专注在托盘收集处及时分类碗盘，或是专门负责消毒桌面。

她受访时说，规定生效首日，只有大约三成食客用餐后会主动归还餐盘，不过今早情况有所好转，过半人会这样这样做。

“这已经比疫情前有很大的改善。我最希望食客能主动把他们用过的餐巾直接丢进垃圾桶，这样对大家来说都更卫生。”