女雇主活活虐死女佣 被判监禁30年

（早报讯）41岁女雇主把女佣活活虐死，今早（6月22日）通过律师求情时，反责怪死者促使她从好雇主变身为虐佣犯。高庭法官斥责女雇主没有悔意，犯下本地最恶劣的误杀案件之一，判她坐牢30年。

高庭法官施奇恩今早发表裁决时指出，若不是考虑到根据精神科医生的评估，被告盖娅蒂丽患有严重抑郁症和强迫型人格障碍，影响了她在案发时的精神状态，否则会毫不犹豫地判她终身监禁。被告今早闻判时神情呆滞，直至休庭后，仍坐在犯人栏里动也不动。

《联合早报》日前报道，被告盖娅蒂丽虐待24岁缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）至少九个月，女佣每天受虐，体重降至24公斤，最终被活活折磨至死。女佣于2016年7月26日，死于碧山11街第145座组屋的9楼单位，即盖娅蒂丽的住家内。

盖娅蒂丽过后被控，原本面对谋杀控状，但因被诊断出患有严重抑郁症和强迫型人格障碍，影响案发时的判断能力，控方于是将她的控状减轻至误杀。

盖娅蒂丽共面对115项控状，除了误杀，还包括蓄意伤人、刑事恐吓和非法禁锢等。她于今年2月22日在高庭认罪，控方斥责她所犯下的罪行极不人道，要求法庭判她终身监禁。

辩方原本吁法庭判被告坐牢14年，但被告后来撤换律师，新律师陈国祥今早要求判被告坐牢八至九年即可。他为被告求情时提出九个重点，包括被告本来没有虐佣倾向，过去曾聘用三名女佣，都没有发生暴力事件。然而，由于死者不注重卫生，促使被告担心会影响孩子们的健康，所以才采取极端手段来教训死者。

律师也代被告要求法庭发出媒体禁令，阻止媒体报道被告的名字，以免被告的两个孩子遭受排挤，但被控方驳斥，正是因为被告犯下严重罪行，媒体才会大幅度报道，而且被告不应以孩子为借口来寻求减刑。法官没有批准辩方的申请。