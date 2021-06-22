黄廷方综合医院研发新技术和器具 更好治疗亚洲病患的鼻畸形

（早报讯）29岁男子在家中不慎跌倒，结果鼻子撞上炉灶骨折变形，让他睡觉时会突然呼吸困难而被惊醒，无辣不欢的他在吃烫的或辣的食物也都会鼻塞。鼻畸形不止让他生活不便，也让他的家人担心不已，直到接受保存性鼻整形手术，呼吸才得以恢复顺畅，也终于能享用自己最爱的辛辣食物。

鲁佳衡（29岁，汽车维修员）去年9月清晨在家中厨房关窗时，突然感到头晕而跌倒，结果鼻子不偏不巧撞到炉灶。“我鼻子撞到炉灶后血流不止，我就坐在地上先想办法止血，结果失血过多而头晕，就叫室友带我去医院，在医院照X光，并被安排两周后复诊。”

他描述，自己鼻骨骨折后，每逢吃到烫的或辣的食物鼻子都会阻塞，呼吸也很辛苦，让爱吃火锅和叻沙的他感到很痛苦。就连睡觉时，他也经常因突然呼吸困难而被惊醒，结果彻夜难眠，严重影响生活质量。

鲁佳衡在疫情前每天都会往返新马两地，如今受到边境限制而留在本地，每晚都会与妻子以及三名年龄为3岁、5岁和7岁孩子视讯聊天。他说：“家人知道我受伤后都非常担心，尤其是知道我睡觉时会呼吸困难，很担心我突然暴毙。我也答应他们会快点求医解决问题。”

他在今年5月21日接受由黄廷方综合医院耳鼻喉科头颈外科顾问医生黄秋立主刀的保存性鼻整形手术。手术总长为四小时，同传统需切割鼻背的手术相比，黄秋立使用压电雕骨仪器尽可能保存了鼻背，减少鼻子内的肿胀，并通过软骨移植术增强鼻背和鼻尖。

鲁佳衡在手术后于隔天出院。他说：“手术后我呼吸就立刻感觉到改善，休息了三个星期就能回去上班，伤口也只感觉一些痒，完全没有任何疼痛，也没有需要吃医生开的止痛药。”

黄廷方综合医院为亚洲人鼻子特别研发新技术和工具

工欲善其事必先利其器，黄廷方综合医院根据亚洲人独特的鼻子结构研发新技术和工具，更好进行保存性鼻整形手术，减少病患副作用和康复时间。

黄秋立介绍，鼻整形手术通过调整病患鼻子的骨头、软骨或皮肤来改变鼻子形状，改善呼吸和嗅觉，本地每年平均进行约300至400次类似手术。

不过目前手术技术主要源自欧美国家，而亚洲人鼻部真皮层较厚，现有技术导致术后鼻子显得不自然。

其中，黄秋立医生就同日本庆应义塾大学及国大联合研究中心（Keio-NUS CUTE Centre）共同研发的脸部尺寸测量器，更好地测量脸部的长度和角度，确保手术后鼻子能对称。

他也在手术中以电雕骨仪器来切割鼻背，以更精准切割，尽可能保留完整的软骨组织，减少出血、肿痛和淤青，降低手术副作用和康复时间。

黄秋立医生也利用3D打印技术研发适合亚洲人鼻形的软骨模具，能利用病患其他身体部位的软骨制作植入物，加强的鼻背和鼻尖支撑结构。

目前已有12名病患在新技术下完成保存性鼻整形手术，黄秋立医生表示，先天性或是创伤性鼻畸形的病患都适合接受这项手术。