红山中路第166座职总平价超市 所有员工将接受冠病检测

（早报讯）职总平价指出，曾有冠病确诊病患到访的红山中路第166座职总平价超市，由于没有被列为感染群，因此超市照常营业。不过，所有全职与兼职员工都将接受检测，超市也会更频密清洗。

职总平价发言人今天（6月22日）下午答复《联合早报》询问时说，作为预防措施，红山中路第166座职总平价超市的所有全职与兼职员工都将接受检测。超市也将加强清洁工作，特别是对栏杆、手推车、篮子和收银台等高接触表面，确保职员和顾客的安全。

红山中路距离红山景组屋区约10分钟步行路程。记者今早走访这家职总平价超市发现超市照常营业，也有一些公众前去购物。 该超市毗邻一家面包店的经理叶金泰（41岁）受访时说，今天的人潮比起昨天明显减少，锐减了将近60%左右，相信是因为昨天的消息一出，常来这一带购物和用餐的人决定暂时不来。

“昨天的消息来得太突然，我们今早的生意就少了近60%，我们来不及减少出售的面包，明天起应该就会少制作约30%的面包。”

叶金泰说，该超市是这一带最大的一间，两层楼的超市货物齐全，所以经常有很多人选择到这里购物。

与妻子到超市购物的李山尼（74岁，退休）受访时也说：“我家楼下也有一家职总平价超市，但是很小间，所以我们一个月会来这里至少一次购买一些日常用品，再去小贩中心吃早餐。”

据李山尼观察，超市人潮今早明显减少，“疫情的传播难以预料，我们觉得没有必要特意不要出门，日子还是要过的。”

在红山中熟食中心售卖面煎粿的小贩李树林（68岁）说，自红山一带出现感染群之后，生意就大跌一半以上，今早就比以往再少了约一至两成的顾客。

到红山中熟食中心用餐的洪明生（44岁，行政人员）在附近的办公楼Connection One工作，因为工作性质无法居家办公，他在平日上班时间一定会到附近用餐。

他说：“今天的食客确实比昨天少了约一半，可能是得知消息后决定避开这一区。这区因为居家办公而少了上班族午餐人潮，再少了经常到这里购物的公众，对小贩生意相信是雪上加霜。”

根据卫生部昨晚发布的文告，确诊病例在本月11日至14日以及17日曾到过这家超市。

卫生部说，为避免病毒进一步在社区扩散，当局将为该超市所有职员进行特别检测。曾在本月3日至21日到过该超市的公众也可免费接受检测。

在红山中熟食中心售卖炒粿条20多年的何冬慧（49岁）说，很多小贩经常在下班后到这家超市购买家庭用品，因此有可能会自愿前去受检，也让自己更加安心。