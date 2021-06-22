称被网络偷拍录像“启发” 男子200次偷拍9同事裙底

（早报讯）男子称在网上看偷拍录像而深受“启发”，有样学样，一年内200次偷拍9名前同事的裙底。

被告是31岁的刘忠明（译音），案发时在一间职业介绍所当临时工，九名受害人是被告当时的同事。

他一共面对10项侮辱女性罪名，指他在2017年6月至2018年6月间，偷拍九名受害人的裙底。

案情显示，2017年中，被告在一个香港网站看裙底录像时获“启发”，产生偷拍裙底风光的冲动，便开始向受害人下手。

被告会与受害人站得很近，然后把手机对准她们的裙底进行偷拍，事后再观赏视频，并储存一些令他感到满意的视频。若视频拍到受害人的内裤，被告还会截图，并把照片转入手提电脑。

其中一名28岁的女受害人在2017年9月11日至2018年5月18日，与被告出外用餐时，就遭对方偷拍裙底29次。

被告也对另一名31岁的受害人下手，30次偷拍对方的裙底，受害人后来察觉不对劲，报警揭发。

控方表示，被告背叛了受害人对他的信任，趁在办公室或在用餐时偷拍她们，甚至还把这些视频储存起来。另外，被告在短短一年内偷拍超过200个视频，促请法官判他坐牢10个月。

被告的代表律师则说，被告在案发时患有适应障碍症，认为他的行为与病情有关联，请求法官让控方提交强制性治疗报告，法官同意，案展下个月19日下判。