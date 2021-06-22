不愿到指定地点隔离 男子虚报到访国家谎称独居监三周

（早报讯）为了避免到指定隔离设施接受隔离，58岁男子从印度尼西亚回国前预先上网填写表格，他虚报自己到过的国家，还谎称自己独居，并在入境时出示该电邮称自己已获得批准，无需到指定地点进行隔离。

关卡人员在他回国三天后上门询问谎报资料一事，要他立即到指定隔离设施接受隔离，结果在无意间发现被告的弟弟和父亲都在家中，他因此抵触传染病法令。

被告维嘉亚奇玛（Vijeyakymar S/O Z Joseph）昨日（6月21日）认罪后，被判坐牢三周。

根据防疫规定，去年11月13日到22日之间从印度尼西亚回返我国者，都得在指定隔离设施接受14天隔离。但在同一时期到过斐济、芬兰、日本、韩国、斯里兰卡、泰国或是土耳其这七个国家的入境者，则能在飞往新加坡前选择居家隔离，前提是家中不可有其他不同行程的人同住。

调查发现，去年11月13日，被告飞往印尼雅加达公干，随后决定在同月22日回返新加坡。回国的两天前，被告为了不要到指定隔离设施接受隔离，提前上网申报，谎称自己曾到过斐济、芬兰、日本等七个国家，还称自己独居。

当被告抵达樟宜机场第三搭客大厦时，移民局人员通知他，得到指定隔离设施接受隔离，他却拿出电邮误导移民局人员，让后者以为他获准回家隔离，移民局人员当时也一再提醒被告，不能跟有不同旅游史的人同住一个屋檐下。

上门询问做出虚假申报的原因，却发现被告家中还住着父亲和弟弟。

被告回返我国的三天后（25日），移民局人员上门询问被告申报虚假内容一事，要他马上转移到指定隔离设施接受隔离。移民局人员很快发现，被告家中原来还住着父亲和弟弟，但两人都没有出过国。

主控官指被告预谋干案，刻意做出虚假申报，以避免到指定隔离设施接受隔离。他清楚知道家中还住着父亲和弟弟，仍执意签下申报表格，谎称自己独居。

被告的代表律师表示，被告以为只要独自待在房内就没事，他的90岁父亲已年迈，弟弟又因车祸不能工作，两人都靠他一个人的薪水过活，因此恳求法官轻判。

法官下判前表示，被告并非一时冲动才犯案，他根本无视当局的条规，所幸他没患上冠病，才没有导致更严重的后果。

他最终被判坐牢三周，但法官批准他的申请，让他展延至7月5日开始服刑。