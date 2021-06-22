格芯斥资逾50亿元建新工厂 料2023年前投产

（早报讯）国际半导体制造公司格芯（GlobalFoundries）斥资40亿美元（53亿新元）在新加坡兀兰建设新工厂，以增加产能来满足客户激增需求及解决全球当前面临“芯片荒”。

格芯首席执行官考菲尔德（Tom Caulfield）今日（6月22日）在新厂线上动土仪式上披露，新厂目前已在建设，2023年便能投产，它将带来1000个新的就业机会，包括工程师和技术员。格芯在本地聘用4800名员工。

新厂将兴建25万平方英尺的洁净室及办公室，这使格芯兀兰生产基地的现有产能从每年生产72万件12英寸晶圆（wafer）进一步扩增45万件，总产能到了2023年第一季料达120万件。

考菲尔德指出，新厂将支持汽车、5G移动网络和安全设备领域的市场需求，提供无线射频技术（RF）、模拟电源和非易失性存储器解决方案。

除了新加坡，格芯在美国纽约、马耳他（Malta）及德国德累斯顿（Dresden）设厂，其中新加坡工厂占公司去年营收贡献约三分之一。

格芯作为全球顶尖晶片代工厂，与市场领头羊台积电（TSMC）竞争。2009年，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司（Mubadala）收购了AMD的制造工厂后，将它与新加坡特许半导体制造（Chartered Semiconductor Manufacturing）合并而成立。

出席线上动土仪式嘉宾包括主管贸易关系的交通部长易华仁、穆巴达拉投资公司执行董事兼总裁哈尔敦（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）。