骑士被指撞婴儿车 不道歉还发飙比中指

（早报讯）被指撞婴儿车还比中指，电动脚踏车骑士怒骂宝爸：“你怎么不闪开？！”女宝宝仅五个月大，宝爸还带着5岁女儿，闻言气得要报警。

事件发生于昨天（6月21日）傍晚6点左右，地点是榜鹅的苏芒径（Sumang Walk）。

赵先生（34岁，司机）受访时透露，他当时推着五个月大的小女儿，去幼儿园接5岁的大女儿回家，走到苏芒径的人行道时，迎面而来一辆电动脚踏车。

骑士是一名三十来岁的华族男子，身材壮硕，脚踏车的手柄上挂着一个鸟笼。赵先生说，两人擦肩而过时，突然听见“咯噔”一声，他吓了一跳，还以为是跟在后面的女儿被撞到了，连忙转身查看。

他形容：“因为这一带的脚踏车和电板车比较多，我们的习惯就是靠右行走，女儿也很懂事，总会跟在我的后面，不会占太多地方，一方面给予别的公路使用者空间，一方面也为了躲开来往的脚踏车等。我当时转身查看，发现大女儿没事，就赶紧去看婴儿车里的宝宝。”

幸好，两个孩子都没事，不过骑士的鸟笼却在碰撞到婴儿车后掉到地上。骑士因此暴怒，对赵先生大喊：“我响了两次铃铛，你怎么不闪开？”

赵先生因为担心孩子也怒火中烧，对骑士说：“你得将车速慢下来。”

赵先生说：“他连一声对不起都不说，还问我为什么走得那么慢。”

发生争执时，男子被指伸手推赵先生，而赵先生碍于两个孩子在身边，于是警告对方，如果再动手就报警。男子听闻，叫嚣了两句后，就骑上车离开。

然而他才骑了一小段路，就停下车，高举左手比了中指，好一会儿后才离开，这一幕正好被张先生用手机拍下。

邻里学龄前孩童多，类似意外不容忽视，宝宝爸爸虽没报警，但希望事件引起关注。

赵先生说，他虽然与骑士发生肢体冲突，也拍下对方比中指的画面，但因没有记录下过程，所以没有报警。

不过他说，榜鹅一带的年轻家庭不少，学龄前的孩子很多，路上经常可见推着婴儿车的家长，因此他认为这类事件可能是安全隐患。