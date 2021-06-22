绿科控股管理层陷纠纷 首席执行长换掉伺服机室锁头

（早报讯）目前停牌的绿科控股（ecoWise Holdings）管理层陷入纠纷，导致首席执行长李添胜换掉该公司伺服机室的锁头。

该公司发布文告，指李添胜于6月15日，连同一群来自资讯科技公司Stone Forest的人员，强行闯入公司位于双溪加株（Sungei Kadut）办公室内属于“高度机密”的伺服机室。

李添胜声称无法联系到唯一获得授权进入伺服机室的的资讯科技经济，才会强行进入。他之后给伺服机室的大门上了锁。

绿科控股指出，李添胜并未在事先知会董事会或公司保荐机构的情况下，委任Stone Forest。

李添胜声称，他是基于“迫切需要保存公司的资产、证据、账簿和记录，以便调查集团的各种治理和内部管控问题”，而聘请了Stone Forest。

由于他对公司能够持续经营下去感到担忧，于是行使了他作为首席执行长的权力，委任了营运总监。他也安排某些高管和高级员工“带薪停职”。

停职者当中包括公司执行董事兼副首席执行长曹世宣。他在双溪加株的办公室与李添胜对质，要求他交出Stone Forest人员获准出现在那里的证据。李添胜接着要求曹世宣离开公司，后者在隔天报警。

曹世宣通知董事会，指李添胜的行为影响了公司的运营，包括影响公司在6月15日至20日之间付款给政府机构和供应商等的能力。其中三名被停职的员工在本月21日回返公司，处理付款事项。

曹世宣指出，公司期间无法付款的情况将会“严重影响“它的业务、运营以及与各机构和商业伙伴的关系。

他表示，这起事件可能导致公司机密信息泄露，违反安全和数据条规，进而影响公司的信誉。