快速检测中心投入运作 职员对日后自行检测更有信心

（早报讯）本地首两个快速检测中心目前已投入运作，大多受访职员认为，在检测中心工作人员的指导下进行检测过程十分顺畅，也对日后自行进行检测更有信心。

抗疫跨部门工作小组上周宣布，餐饮业、个人护理及健身房等高风险领域的职员从7月中起，必须定期进行快速检测。当局将在下来三个月免费为这些雇主提供抗原快速检测仪及开办培训课程，让主管人员受训，监督员工进行快速检测。

那些无法安排员工自行检测的小型企业，可从本月21日到政府设立的快速检测中心，由工作人员示范如何使用自助检测仪，自行完成冠病抗原快速检测（ART）。

两个快速检测中心分别位于竹脚和义顺一带。

据记者观察，一到下午2时，十多名在竹脚一带工作的公众陆续抵达快速检测中心，排队等候进行检测。他们都在事前接获当局的短信，通知他们在特定的时段，到检测中心报到。检测中心从下午2时开放至晚上8时。

在竹脚熟食中心售卖鸡饭的摊主杨亚峇（75岁）受访时说，检测中心的工作人员非常有耐心、一对一地教导他们如何使用自助检测仪进行检测。

“我今天先来学，以后就可以自己做，不然我自己也不会做。自己做检测会比较方便，不然做生意很忙，还要安排时间来检测中心会有点麻烦。”

经济米粉摊主陈丽兰（56岁）和姐姐陈丽莹（58岁）今日下午一起到快速检测中心进行检测。

陈丽兰认为，自行进行检测不会太难，过程也很快速。对于每两个星期都需要接受检测，她认为这不会造成太多不便。

“我觉得检测过程很快，不会不方便。接受检测不仅仅是为了自己的安全，也是为了确保周围的人的安全，所以不能懒惰。”