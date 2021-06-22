诈骗新模式 陌生电话谎称受害者朋友借钱

（早报讯）电话诈骗出现新模式，不法之徒这次用陌生电话谎称自己是受害者朋友，之后再称自己需要借钱，导致受害者最终蒙受损失。

警方今天（6月22日）发出文告表示，当局注意到近来出现一种新的诈骗手法，不法之徒这次会打电话给受害者，然后自称是他们的朋友，之后再提出需要财务帮助。

根据文告，受害者在这些案例中会接到陌生电话，然后一接起电话后，另外一头就会传来“猜猜我是谁？不记得我了？”等信息。

受害者往往就会以为自己真的接到朋友来电，而说出朋友的名字；不法之徒这时就会直接冒充对方的身份。

不法之徒接着称自己遗失手机，或者更换电话号码，以让受害者更加相信他们就是受害者的“朋友”。

过后，不法之徒就以不同藉口，例如自己有财务上出现状况，或者犯了法，需要借钱。当受害者答应借钱时，不法之徒就会提供银行账户号码，让对方转账。

到了最后，当受害者联系自己的朋友时，才赫然得知朋友没有更改联络方式，因而发现自己上当受骗。

警方希望提醒公众，接到奇怪的要求时，一定要向亲朋戚友再三确认。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。