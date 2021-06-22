美世调查：外派人员生活费排行榜 新加坡下滑至第七

（早报讯）新加坡在外派人员生活费排行榜中连续两年下滑，今年排在第七位，生活费不比香港和东京等其他亚洲城市来得高。

国际咨询公司美世（Mercer）今天（6月22日）公布一年一度的外派人员生活费调查，前10名生活费最昂贵的城市中，亚洲城市占据七个位置，另外三个皆为瑞士城市。

以美国纽约为比较对象，美世今年的榜单包括209个城市，以住宿、交通、伙食费、娱乐和家庭用品等200多项指标计算外派人员的生活费。

新加坡在2019年排第三，去年排第五位，今年则进一步下滑至第七位。连续三年被誉为最贵城市的香港今年被挤下至第二位，榜首为中亚国家土库曼斯坦（Turkmenistan）首都阿什哈巴德（Ashgabat）。

其他在新加坡之上的亚洲城市包括黎巴嫩首都贝鲁特（第三）、日本东京（第四）和中国上海（第六）。

整体而言，亚洲城市因为汇率波动的关系，排名出现显著更动。

文告指出，由于人民币走强兑美元上涨，加上中国经济迅速从冠病疫情中复苏，以致中国城市生活费上升。例如天津和成都各攀升12个位置，分别排名第26位和28位。

东南亚城市如泰国曼谷和马来西亚吉隆坡的排名则因为货币贬值而下滑，曼谷从去年的第35位跌至第46位，吉隆坡从144跌至152。