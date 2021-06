公众下个月5日起 可把旧运动鞋送往100个回收处

(早报讯)为进一步推动循环经济,减少垃圾,公众可从下个月5日起,到全岛100个指定地点捐赠旧运动鞋。这些旧鞋的橡胶材料经过处理后,将用于建造跑道、游乐场和健身角落等体育设施。

新加坡体育理事会、美国化工公司陶氏化学(Dow)和合作伙伴B.T. Sports、迪卡侬(Decathlon)、欧绿保-华与华(Alba-Wah & Hua)和渣打银行等今天(6月22日)签署为期三年的谅解备忘录,设立长期鞋子回收系统,目标是每年回收17万双旧运动鞋。

这是继体理会和陶氏化学去年推出的“旧鞋新未来”(Others see an old shoe. We see the future)活动取得良好回响后,再开启的长期计划。去年为期约三个月的活动共回收了超过7万5000双旧鞋子,收集的橡胶材料可用于建设约3.3公里的跑道。

永续发展与环境部长傅海燕指出,我国目前把焚化垃圾送往实马高垃圾埋置场速度不可持续。为减少垃圾,新加坡采用了循环经济的垃圾管理方案。“我们不把垃圾视为要丢弃的东西,而是有价值的资源。”

有兴趣捐赠旧运动鞋的公众可从下个月5日起,将旧鞋送往100个回收地点,包括指定ActiveSG体育中心、迪卡侬门市、学府和综合诊疗所。所有胶鞋,包括运动鞋、校鞋及没有铁钉的足球靴子、拖鞋和凉鞋都适合捐赠。

欲知更多详情,公众可浏览网站。