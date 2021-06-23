周三开盘可关注的股票

（早报讯）美股三大指数周二延续涨势，纳指创历史新高，标普500指数逼近历史高位。截止收盘，道指涨68.61点，涨幅0.20%，报33945.58点；纳指涨111.79点，涨幅0.79%，报14253.27点；标普500指数涨21.65点，涨幅0.51%，报4246.44点。
美国联储局主席鲍威尔在国会听证会上重申，最近通胀高涨只是源于暂时的因素影响，称不会因为通胀担忧就先发制人地加息。
新加坡海峡时报指数昨天全日微跌8.67点或0.28%，闭市报3109.20点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 纳峰科技（Nanofilm Technologies International）总裁李良煌（60岁）因为健康原因辞去总裁和执行董事职务，已从本周一生效。集团执行主席史旭博士（57岁）从周二起暂代总裁职位。董事会在提交给新交所的文告中说，李良煌在辞职之前便需要请假看病，寻找合适的接班人需要时间，提名委员会评估后认为，有必要委任代总裁管理公司业务，史旭在1999年至2017年期间担任集团总裁，最适合这个位置。
- 百益胜控股（Pan Asian Holdings）宣布获得新的控股股东，Lim Wei Zhi向前控股股东Xu Jia Zu控股买下了5600万股股票或26.14%股权，每股价格0.0536元，总收购价300万元。交易之后，Xu Jia Zu控股还持有集团50.95%股权。该股申请恢复交易。
- 厨房文化公司（Kitchen Culture）针对异常交易的询问回复说，除了今天公布的独立董事辞职消息外，并不清楚有何未公布的信息可以解释异常交易的现象。回复中也说，集团审计董事会于3月22日委任Baker Tilly Consultancy (Singapore)对公司的现金管理进行内部管理评估，后者于6月18日提交了中期报告草稿。该股昨天大涨16.87%至0.097元。
- 凯德中国信托（CapitaLand China Trust）为1亿5000万元的债券定价为2.4%，这批债券于2028年到期。