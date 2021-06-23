马炎庆斥公众无视安全管理措施硬闯已关闭场地玩球

（早报讯）有人无视封条和路障，闯入已关闭的场地打篮球及踢足球，也涉嫌违反五人社交聚会条例。

淡滨尼集选区议员马炎庆昨日（6月22日）在面簿贴文指出，有居民在19日傍晚看到一些人在淡滨尼第494J座组屋的户外场地聚集打篮球及踢足球，并提供照片表达担忧。

上述足球场已于本月8日被淡滨尼市镇会围上封条、放置路障，禁止公众使用。尽管如此，有居民反馈，还是有人违反安全管理措施，聚集在足球场内。马炎庆在贴文中表示，由于公众时有闯入，封条已松动或掉落，工作人员得不时固定。

本月21日，市镇会借用承包商的设施，进一步加强足球场周围的路障，防止公众进入。旁边的篮球场也因人群违例聚集而于同一天关闭，禁止入内。

马炎庆指出，违例运动的公众不仅涉嫌强行闯入已关闭的公共场所，由于人数众多，他们也涉违反最多五人社交聚会的规定。若违反安全管理措施，初犯者将面对300元罚款，重犯者则将面对1000元罚款，严重违例者甚至会被控上法庭。

他也呼吁公众提供涉嫌违例行为的相关信息，以便当局采取行动。“为确保公众的安全，希望大家都能遵守安全管理措施。”