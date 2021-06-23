与确诊病患两米内累计接触15分钟 即为密切接触者

（早报讯）凡是与确诊病患在两米以内有累计约15分钟或以上的接触，都会被归类为病患的密切接触者，专家认为这有助于划分并且隔离感染风险较高的群体。

卫生部是在前天（6月21日）更新网站上关于密切接触者的内容，并表示除了与病患接触的时长和距离，卫生部也会综合考虑其他因素。

这些因素包括与病患接触的性质和场合、穿戴的个人防护装备种类以及其他临床和流行病学症状。综合考虑所有因素后当局才会决定后续的跟进。

卫生部发言人在受询时说：“这是我们一贯对于追踪接触者所采取的方式，对于密切追踪者的定义也没有改变。”

卫生部表示，当局会向确诊病患的密切接触者发出隔离令，一般上与确诊病患在两米以内有累计约15分钟或以上接触的人都会被隔离，以防万一。

对于将密切接触者定义为与确诊病患有累计超过15分钟的近距离接触，传染病专科医生梁浩楠强调病毒不会等待一定的时间才开始传播。

他说：“病毒是否会等待15分钟才开始传播？如果刚好病患咳嗽，那么其实就算和确诊病患的接触只有一分钟，也足够让病毒传播。”

他认为，把与确诊病患有累计15分钟的近距离接触的人视为密切接触者并隔离他们，是一种风险分层的方法，可尽可能划分出受感染的高风险群体。

如果公众不希望被列为密切接触者，他建议公众应该尽可能在任何时候与人保持至少两米距离，如果没有必要也应该尽可能避免外出。

国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔·弗斯尔（Dale Fisher）则说，无论是几次短时间近距离接触还是一次近距离长时间接触，传播风险都会增加。

虽然密切接触者的条件收紧，但胜过再次进行全国封锁。“卫生部能很有针对性地确认密切接触者，显示我们无须大规模封锁就能遏制病毒传播。”

专家：本地进入过渡期日后或以住院人数判断疫情严重性

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授则认为，目前推动社区病例的德尔塔变种病株的传播力更高，在与病患短时间的交流中即可被感染。

他说：“不过我们目前无法确认人与人之间需要接触多久才能传播病毒，累计15分钟是一个用来判断哪些人和病患接触后染病风险更高的标准。”

要降低被感染或是被传播的风险，他也建议公众应该尽量减少外出，只有在必要时，例如去购买必需品或打包食物时才出门。

随着本地正在逐步扩大接种范围，我国目前处于一个暂时性的过渡期，当大部分人口接种后，这些措施或可逐步放宽。

他说：“到时确诊病患大多数都是轻微或是无症状，住院风险低，我们甚至可能停止追踪社区传播人数，而专注在住院人数来评估疫情的严重性。”