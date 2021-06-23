我国仍面对恐怖主义威胁 应保持警惕并提高应对能力

（早报讯）新加坡面对的恐怖主义威胁仍高，除了持续出现自我激进化个案，也面对极右极端主义这类新兴威胁，以及受外部局势波及而引入国内的仇恨与分裂言论等。

内部安全局今天（6月23日）发表新加坡恐怖主义威胁评估报告指出，目前没有具体或可靠情报显示我国面对迫在眉睫的恐怖袭击，但内安局仍保持高度警惕。

自从上一次在2019年1月发表这份报告以来，内安局已接连识破两名新加坡籍青少年要在本地袭击宗教场所的计划，凸显自我激进化个人展开独狼式袭击的威胁切实存在。

报告指出，过去两年我国处理的自我激进化案件中，仍然可见伊斯兰国（ISIS）暴力意识形态的迹象，这些个案多是伊斯兰国的支持者。

不过，尽管伊斯兰恐怖主义仍是主要关注领域，其他如极右极端思想等新兴威胁也可能促使个人转而拥护暴力激进主义。去年底，计划袭击回教堂而被内安局拘留的16岁少年，是我国首名被极右极端主义思想洗脑后遭逮捕者。

冠病疫情期间，伊斯兰国（ISIS）和卡伊达（Al- Qaeda）等全球恐怖组织，也透过社交媒体进一步招募和宣传，继续对我国构成安全威胁。

此外，报告也透露，我国持续面对来自本地和外籍自我激进者的威胁。自2019年1月以来，有16人在内部安全法令下被处置，其中14人是自我激进者，包括10名新加坡人，以及被逮捕时在本地工作的三名印度尼西亚人和一名孟加拉人。

针对这些安全威胁，政府已采取各项措施加强我国的反恐能力，包括成立警方反恐紧急应对部队、积极推行全国保家安民计划（SGSecure）等。

内安局透过报告总结说，我国面对的恐怖主义威胁仍在持续，人们必须保持警惕并加强社群的应对能力与韧性。“在这之上，我们必须维护社会凝聚力，一个有凝聚力而团结的社会，是我们对抗恐怖主义和激进化的最佳防线。”