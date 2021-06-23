高风险国家或地区旅客居家通知期缩短 增加自助检测

（早报讯）抗疫跨部门工作小组宣布，来自高风险国家或地区旅客的居家通知期将从21天调低至14天，不过他们须在履行居家通知期间使用自助检测仪自行检测。

根据卫生部今早的文告，抗疫跨部门工作小组密切留意本地和全球冠病趋势，在分析过去一个月的新证据后，决定缩短高风险国家和地区旅客的居家通知要求。

从今天（6月23日）晚上11时59分起，这些旅客只须在指定设施履行14天居家隔离，而不是之前的21天。

他们将在抵新当天和第14天进行聚合酶链式反应检测，若第14天的检测结果为阴性，便可完成居家通知。

除了这两次测试，从6月27日晚上11时59分起，在指定设施履行居家通知的旅客也须在抵新后的第3天、第7天和第11天使用自助抗原快速检测仪，自行检测。

曾在抵新21天前到访过台湾或以色列的旅客，如果符合条件也可从今天晚上11时59分起，选择在家中履行14天的居家隔离。

这些条件包括过去21天内只到访过上述国家和地区或澳洲、文莱、香港、澳门、中国大陆和新西兰等低风险国家和地区、独自居住在履行居家隔离的住址，或是其他同屋住户也有相同的旅游史并在履行相同时长的居家隔离。

来自高风险国家和地区，或是在建筑、海事与加工领域工作的客工，在履行14天居家通知后，须继续在客工入职中心履行多七天的居家通知。

卫生部解释，虽然变种毒株传播力更强，但在分析国内外的数据后，并未发现病毒潜伏期更长的证据。

自5月8日延长居家隔离令后，截至6月22日，本地一共确定270起输入型病例，所有病例的病毒潜伏期都在14天内。