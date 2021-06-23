送餐员跳月球漫步舞 逗乐顾客获打赏30元

（早报讯）送餐员跳月球漫步舞，将食物送上门，离开前还模仿健美先生，逗趣画面被顾客门前的摄像头拍下，顾客被送餐员的行为逗乐，把视频分享到互联网，还打赏对方30元小费。

顾客沙兹维·哈利普（33岁，冷气行业）于前天（6月21日）在面簿上载一段送餐员上门送餐时在门口跳舞的视频，引来网民点赞。

视频显示，送餐员带着头盔，手上提着一袋塑料袋，他模仿美国已故歌手麦可杰克森跳月球漫步舞步，倒退出走廊，随后在原地转了个圈后，以螃蟹横着行走的方式，走到顾客的门前。

送餐员接着把塑料袋挂在门口后，向摄像头竖起大拇指比赞。他离开之前，甚至还模仿健美先生的动作，举起手臂“秀肌肉”。

记者联系上沙兹维·哈利普，他说家门口装有摄像头，每当摄像头探测到有动静，就会发通知到他手机。

他指出，当时他并不在家，门口摄像头探测到有人在门口后发送了通知，打开手机一看，结果发现送餐员在门口跳舞。“非常好笑，我都忍不住大笑起来，还重复看了视频好几次！”

沙兹维·哈利普其实认识这名送餐员，因为被对方的舞步给逗乐，他还给了对方30元的小费。

视频在互联网上传开后，引来近四万人观看，不少网民都留言指送餐员的送餐方式非常搞笑有趣。

有网民就称赞送餐员，指他热爱自己的工作，态度正面乐观。