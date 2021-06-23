用种族歧视字眼在巴士上骂人 妇女判监四周

（早报讯）40岁妇女在巴士上侮辱一名印族女郎，指对方脸黑、眼黑、心黑、全部都黑等，过程长达7分多钟，今早（6月23日）被判坐牢4周。

这起事件发生于去年9月2日早上9时半，在一辆182号巴士里。

被告是40岁的新加坡籍妇女西蒂爱莎，她今早承认一项触犯刑事法典第298A条文的控状，指她以言语蓄意伤害他人宗教和族群情感。

据案情显示，受害者是一名33岁的印族女郎。她在案发当天早上9时半，从大士关卡搭上一辆182号巴士。

巴士下层当时只有受害者和被告两人，被告坐在靠近巴士车长的位子，女郎则坐在最尾端。

女郎原本带着耳机听音乐，不过她发现多次遭被告瞪眼，被告甚至对她指指点点。女郎因此摘下耳机，才发现被告在辱骂她。

女郎悄悄用手机拍下被告罪行，三段辱骂视频共7分03秒长。

被告对着女郎骂出很多难听字眼，包括指女郎脸黑、眼黑、心黑、全部都黑，指女郎皮肤黑得像坨屎，要女郎滚回印度等。

女郎在拍了视频后，上前去质问被告，她见被告没有收敛，继续狂骂后报警，并要求巴士车长把巴士停在靠近知新馆（Singapore Discovery Centre）的巴士站。

控方指本地近期发生越来越多扰乱宗族和谐的事件，因此要求法官严惩被告，以儆效尤。

控方在陈词时说到，受害者没有激怒被告，只因皮肤颜色而无故遭被告辱骂，这种事是不能被容忍的。

控方称有必要严惩被告，以起阻吓作用。

被告没有聘请代表律师，她今早通过视讯方式出庭，在求情时表示无话可说。

法官在下判时，同意控方所说，扰乱宗族和谐是严重罪行，被告在公共场所犯下侮辱其他宗族的行为，罪不可赦，最后判被告坐牢4周。

被告从5月28日还押至今，因此今日被判刑后，料能出狱。