政府将投资38亿元推动智慧国发展 金额为五年来最高

（早报讯）政府将投资38亿元采购资讯通信科技，大力推动智慧国的发展，中小企业也有机会参与竞标。这是政府这五年来在这方面投资的最高金额。

政府科技局今天（6月23日）发布文告说，这笔资金将用来改良民众与企业使用的政府数码服务，以及重新构建政府数码基础设施，以往年投资的势头为基础，巩固冠病疫情期间取得的数码进程。

其中27亿元将投资于250个数码项目，包括为民众可使用的SG生活助手（LifeSG）手机应用增添新功能，如根据个人资料推荐内容、提醒人们与哪个政府机构有预约，以及整理适用政府援助的资讯。

此外，会计与企业管制局将设立新的全国企业注册与监管系统，利用数据预测企业会需要的服务，以及改善合规情况。

贸工部为企业而设的GoBusiness平台也将扩大，根据各别企业的需求提供援助与建议，希望成为企业与政府互动的首选平台。

文化、社区及青年部长要推出汇集捐款者、志愿者与非营利组织的“数码甘榜”（SG Cares Digital Kampong）平台，让热心人士更容易找到心仪的服务对象，出钱出力。

新加坡体育理事会则要推出名为智能健身房（SmartGym）的项目，收集ActiveSG应用与网站上的数据。