加息担忧退减 海指周三回涨0.3％

（早报讯）市场对美国提早加息的担忧有所退减，亚洲股市今天（6月23日）追随美国股市上扬，新加坡股市结束两天连跌，海峡时报指数上涨9.42点或0.3％，闭市报3118.62点。

美国联邦储备局主席鲍威尔周二表示，该局将保持耐心，不会急于加息。鲍威尔重申，虽然物价上涨高于预期，但将会消退。此番讲话，使到投资者对提早加息的担忧退减，美股股市当天取得两天连涨，纳斯达克综合指数再创新高。

今天本地股市闭市时，美国三大股指的期货皆有涨幅，显示纳斯达克综合指数周三开盘或将再创新高。香港股市结束两天下跌，今天回扬1.79％，引领亚太股市上涨，首尔股市上涨0.38％，东京股市持平，悉尼股市因新疫情的影响而下跌0.6％。

本地股市全场交易量减少至15亿6000万股，交易总值则增加至11亿5000万元。上升股多达300只，下跌股177只。

上涨的海峡指数成份股达18只，8至下跌，4只持平。主要支持海指上涨的是怡和控股（Jardine Matheson）、腾飞瑞资（AREIT）、凯德集团（CapitaLand）、新交所（SGX）以及吉宝企业（Keppel），它们分别涨1.07％、1.37％、1.36％、1.09％和1.19％。

星展集团控股（DBS）今日给予海指最大压力，股价虽一度上涨0.68％，最终转为下跌0.24％，闭市报29.33元。华侨银行（OCBC）一度劲涨1.19％，闭市时涨幅仅0.08％，收报11.81元。大华银行（UOB）一度涨0.82％，闭市时已几乎回吐所有涨幅，收报25.70元，微涨0.04％。

其他个股方面，纳峰科技（Nanofilm Technologies）今天股价下跌0.74％，闭市报5.36元。纳峰科技今天凌晨透露，总裁李良煌（60岁）因健康原因辞去总裁和执行董事职务，已从本周一生效。集团执行主席史旭博士（57岁）从周二起暂代总裁职位。

黄金挂牌基金（SPDR Gold Shares）6月30日起提供以新元货币交易的选择。该基金2006年开始以美元在新交所挂牌，如今它也将以新元挂牌，方便新加坡投资者买卖该基金。

黄金挂牌基金今天跌0.01％，闭市报166.98美元。