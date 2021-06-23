今年全国会考 学生口试须戴手术口罩

（早报讯）所有参加今年小学离校考试（PSLE）和新加坡—剑桥普通教育证书（GCE）考试口试部分的考生，都须佩戴手术口罩考试。

考生可在口试进行时，要求考官重复问题或提高音量，反之亦然。考生不会因提出这类请求而被扣分。

口试考官在考核考生时也会考虑他们正在佩戴口罩的特殊情况。

教育部与新加坡考试与评鉴局（SEAB）在今天（6月23日）傍晚发布的文告中表示，“由于评估不会考虑考生的面部表情，考生不会因在口试时佩戴手术口罩而处于不利位置。”

不同考生的口试被分配在不同日期进行，考生若因正当原因无法参加某一场口试，如因急性呼吸道感染须拿病假、正在履行居家通知或隔离令，或是同一时段已预约接种冠病疫苗等，可安排参加另一场补考。

考生若无法在口试期内参加任何一场补考，可申请特殊考量（special consideration），根据考生所在学校的其他考生在会考与平日校内考试中该科目的表现，以及考生在会考其他科目的成绩，给出一个成绩。

此外，考虑到小六学生受到疫情与居家学习的影响，经过仔细考量后，教育部与考评局决定，学校统一在学年末才会讲授的“统一最后课题”（Common Last Topics）将不会纳入今年小六会考范围。