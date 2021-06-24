周四开盘可关注的股票

（早报讯）周三美股三大股指中仅纳指收涨，上涨0.13%，报14271.73点，连续两日收创历史新高。标普收跌0.11%，报4241.84点。道指收跌0.21%，报33874.24点。
新加坡股市结束两天连跌，海峡时报指数上涨9.42点或0.3％，闭市报3118.62点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 吉宝企业（Keppel Corp）和胜科海事（Sembcorp Marine）开市前双双要求暂停交易，将发布文告。吉宝企业昨天报5.11元，涨1.2%；胜科海事报0.191元，涨1.1%。
- 凯德集团（CapitaLand）在中国注册成为私募基金经理，可进行人民币融资，为中国的人民币基金提供基金管理服务。
- Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）宣布以2亿4550万美元收购收购两个资产，包括美国圣地亚哥科技和生命科学中心索伦托·梅萨（Sorrento Mesa）的两栋七层楼高甲级办公楼Sorrento Towers，以及佛罗里达州博卡拉顿(Boca Raton)市中心的10层楼甲级办公楼One Town Center。信托也宣布将私下配售新单位筹集8000万美元资金，每股配售价格介于0.797美元至0.822美元。信托要求暂停交易，昨天报0.88美元，涨1.2%。
- 新交所监管公司（SGX RegCo）正在对凯利板挂牌数码付款营运商米支付（MC Payment）股票交易量价大涨进行调查。Asia Fund Space董事总经理李家惠昨天向《联合早报》指出，米支付过去几个交易日的交易量已超过公共持股量，他怀疑这可能有几名股东和经纪在进行“唱高散货”（pump and dump），是由上周四宣布的印度尼西亚支付与汇款公司Dompet Harapan Bangsa（简称OY!）提呈意向书，表示有意投资公司所引起。
- 扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）宣布最近获得总值7亿1500万美元的合约，建造14艘船。