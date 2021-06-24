周四开盘可关注的股票

（早报讯）周三美股三大股指中仅纳指收涨，上涨0.13%，报14271.73点，连续两日收创历史新高。标普收跌0.11%，报4241.84点。道指收跌0.21%，报33874.24点。

新加坡股市结束两天连跌，海峡时报指数上涨9.42点或0.3％，闭市报3118.62点。

以下是今日开盘可关注的股票。