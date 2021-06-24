7月起家庭保障计划保费下调

（早报讯）从7月1日起，超过54万名公积金会员每年所缴付的家庭保障计划保费将减少，保费平均调低10％。

中央公积金局今天（6月24日）发文告说，今年7月1日或之后加入家庭保障计划（Home Protection Scheme，简称HPS）的会员将支付新的保费。现有会员在7月1日后支付年度保费或者调整家庭保障计划时，也会支付较低的保费。

例如，一名向建屋发展局贷款20万元买屋、借贷期为30年的36岁男性公积金会员，他今年7月1日加入家庭保障计划后，须缴付的保费将从目前每年232元4角减到209元4角，减幅约10％。

公积金局指出，当局会定期检讨计划，确保保费是会员负担得起的，但也会确保家庭保障计划资金长期可持续。此次得以调低家庭保障计划的保费，主要是因为投资回报与索偿情况比预期理想。

上一次保费下调是在2018年，当时约51万名公积金会员或当中四分之三的会员，保费调低至少10％。

公积金局说，每年有约1000名使用公积金支付组屋每月房贷的屋主去世、身患绝症或永久残疾。家庭保障计划为投保会员和家属提供保障，如果投保人逝世或永久伤残，就无须偿还剩余的组屋房贷，家属也不会因此失去住所。在2020年，投保会员获准索偿额达8380万元。

公积金会员会在扣除新保费的月份接到通知，他们也可在当月登录公积金局网站查看新保费。有意购屋者也可通过公积金局网站的计算机预估新的保费。欲知更多详情，可浏览cpf.gov.sg/AboutHPS。