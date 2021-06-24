每户家庭下月5日起 可领取免费脉搏血氧仪

（早报讯）每户家庭从7月5日起可领取一个免费的脉搏血氧仪，以自行检测脉搏和血氧含量。

淡马锡基金会今早（6月24日）发布文告说，每户家庭将可在7月5日至8月5日期间，领取一个免费的脉搏血氧仪（oximeter）。

基金会指出，冠病患者和接触者都可能是无症状感染者，就算肺部受损，氧气水平下降至危险水平，患者还感觉无恙。使用脉搏血氧仪则可定期测量血氧含量，一旦发现血氧含量的读数低于90%，也就是危险水平就得马上就医。

一个人的血氧若在90%至94%，属于较低水平，可能须补充氧气，可寻求医生意见。

新邮政将在6月28日至7月3日间，把附上兑换标签的传单分发到每户家庭的信箱，公众只须将传单连同兑换标签拿到任何一个领取处，就可兑换脉搏血氧仪。公众也可以代表其他家庭成员或朋友及邻居领取脉搏血氧仪，但必须携带他们附有兑换标签的传单。

公众可在全岛300多家职总平价超市（不包括油站的FairPrice Xpress）、昇松超市、巨人超市、冷藏公司超市（Cold Storage）、屈臣氏药房（Watsons）、仁益药房（Unity）和佳宁药房（Guardian）领取脉搏血氧仪。

淡马锡基金会强调，脉搏血氧仪库存充足，不必着急领取。公众可浏览www.stayprepared.sg/oximeter查询领取地点以及营业时间。

淡马锡基金也透露，将在今年下半年提供其他防疫物资，其中包括医用外科口罩以及聚维酮碘漱口液（povidone- iodine mouth gargle）。