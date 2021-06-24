燃油大王被加控105项控状 庭揭涉及金额逾27亿元

（早报讯）兴隆贸易（Hin Leong Trading）创办人林恩强（79岁）早前被控25项教唆他人伪造文件欺骗和教唆伪造文件的控状后，今早被加控105项控状，包括68项欺骗、36项串谋伪造文件和一项伪造有值证券的罪名。

庭上揭露，被告如今面对共130项控状，指他涉嫌串谋和教唆他人伪造文件，欺骗国内外多家银行发放高达逾27亿元贷款。

他今早在妻子的陪同下，坐着轮椅出庭面控。

被告原本以300万元保释在外，但控方今天在庭上表示，被告面对的控状数量和涉及的金额非常庞大，多家国内外银行也深受影响，加上涉及案件的严重性，以及可能会面对非常长的刑期，有必要提高被告的保释金，吁请法官将被告的保释金定在500万元。

代表律师则表示，被告年纪大又有健康问题，需家人照顾他的日常生活，他的护照已被扣押，也配合警方调查，加上他的家人都在新加坡，他没有弃保潜逃的可能。

律师也说，被告目前的保释金额已非常高，他愿意在维持现有保释金的情况下，佩戴电子追踪器，恳请法官不要提高他的保释金，或者只提高50万元。

法官听了双方的陈情后，允许被告在一名担保人的情况下，以400万元保释在外；若有两名担保人则可以350万元保释。

案展8月5日进行审前会议。