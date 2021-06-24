登记离开的SafeEntry Gateway感应器已启用但乏人问津

（早报讯）汤申大厦是首批启用SafeEntry Gateway“登记离开”感应器的公共场所之一，虽然自两天前在其四个出入口安装了蓝色的出口感应器，但多数公众仍不知有这一新设施，今天（6月24日）中午高峰时段一小时内少于10人主动使用。

住在附近的谢家慧（45岁，公务员）每周会来汤申大厦两次，因此早已将这个商场的登记信息存储在“合力追踪”手机应用中，每次直接手动登记。

她受访时说：“我已经习惯通过手机应用来为我和家人一起登记，所以从来没用过SafeEntry Gateway，也没注意到有新的出口感应器。”

另一名公众杨韵明（69岁，退休）则更倾向于使用SafeEntry Gateway感应器，并认为这种登记和登出的方式比扫描QR码更快捷。

“既然进入商场登记时有一个感应器，那在离开商场登出时也有类似设备是再好不过了，因为政府这样就能更准确地知道公众何时离开某个地点，以及是否曾和冠病病例在同个范围内。”

据记者观察，商场出口周边并无告示提醒公众在离开时要登出。另外，登记进入和离开商场的感应器被放在同一张桌子上，因距离较近，偶尔会同时感应到公众的手机和“合力追踪”便携器等登记设备。

据早前报道，包括医院和健身房等人流较大，并允许人们摘下口罩近距离接触的场所，都会逐步安装SafeEntry Gateway登记离开的感应器。符合条件的企业将接到通知，在未来几周内收到感应器。