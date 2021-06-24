本地智库：今年我国遭遇严重跨境烟霾风险低

（早报讯）本地智库今天（6月24日）发表的一份最新报告预测，我国今年遭遇像2015年或2019年那样的严重跨境烟霾风险较低。

这除了要感谢下半年较为有利的天气状况，印度尼西亚政府对于林地管理的努力功不可没，当地政府也愈发意识到把能有效固碳的泥炭地和林地用于碳信用额（carbon credit）交易，比起排水烧芭开辟农地种植棕榈，更有经济效益。

新加坡国际事务学会（SIIA）今早发布《烟霾展望2021》年度报告，根据收集和分析温度和降雨情况、与泥炭地管理有关的政策和行动，以及人为工作三大因素的数据，将发生跨境烟霾的风险分成低、中、高三个等级，方便新加坡、马来西亚和印尼等国评估和预测雾霾发生风险。

新加坡国际事务学会主席戴尚志在今早举行的线上推介会上表示，这是报告推出三年来首次出现低风险的跨境烟霾威胁，前两年的风险皆为中等。

不过他也指出，报告评估针对的是大规模的跨境烟霾风险。随着6月到9月传统旱季的到来，印尼还是有可能会发生林火和烟霾事件。

印尼是全球最大的棕榈油生产国，每年到了旱季，当地企业和农民趁着干燥天气烧芭开垦种植地。然而很多林区为泥炭地，极容易着火。林火地延烧还会散发大量浓烟污染空气，危害环境和人体健康。

我国上一次遭遇大规模跨境烟霾是在2019年9月，印尼林火产生的烟雾随风吹来，导致我国空气质量进入不健康水平。当时的烟霾还造成马来西亚等周边国家学校停课，航班被迫取消等。