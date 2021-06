刊物因含极端主义内容在我国被列为禁书

(早报讯)一本刊物因含极端主义内容,并影响20岁前全职国民服役人员自我激进化,被通讯及新闻部在不良刊物法令下列为禁书。

通讯及新闻部星期四(6月24日)发文告说,这本书是《揭开伊宰·丁·卡桑烈士旅精英部队的秘密:年轻一代的殉道者》(“Uncovering the secrets of the Izz Ad-Din Al Qassam Brigades Elite Force: The Young Generation of Seekers of Martyrdom”),作者是阿布巴卡(Abdul Aziz Abu Bakar)和哈拉比(Adnan M. El Halabi)。

该书籍在2015年出版,由Hijjaz Records出版社推出。网络资料显示,这家出版社位于马来西亚。

政府是在今年3月调查自我激进化的20岁前全职国民服役人员阿米鲁(Amirull bin Ali)时发现这本刊物。阿米鲁两次计划刺杀本地犹太教徒,也计划到巴勒斯坦参加对抗以色列的武装组织,内部安全局之后援引内部安全法令将他拘留。

根据文告,阿米鲁于2015年在国外购买这本书,而调查显示,该书也是导致阿米鲁激进化的因素之一。

通讯及新闻部指出,这本刊物提倡武装圣战,包含的内容也鼓动不同宗教群体之间产生敌意,而这些思想与教义有害我国种族和宗教和谐关系。“新加坡政府对于煽动不同宗教团体之间产生敌意或暴力的个别人士或刊物采取零容忍态度,因此决定禁止这本刊物。”

禁令从明天(25日)起生效,任何持有这本书籍的公众应主动交给警方。根据不良刊物法令,发行或持有违禁刊物都属违法,违例者可被判罚款、监禁或两者兼施。