六狗“叠罗汉”塞车座 男子走私闯关被逮

（早报讯）费尽心思开车走私七只小狗小鸟入境，计划中同伙先开另一辆车通关观察哪个通道没有临检，然后再打电话通风报信，但男子没理会“计划”，不等电话就自己开车通关，结果被逮正着。

六只小狗“叠罗汉”和一只小鸟，是被硬生生挤进狭小的暗格内。

索马孙德拉姆（Somasundram s/o Pathumalai，36岁）被控14项罪名，包括非法走私及虐待动物的罪名。他昨天（6月23日）承认其中四项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢6个月。

根据案情，被告在去年3月接受苏布拉马尼亚姆（Subramaniam Ellan，33岁）的委托，以500元的酬劳从新山开车走私小狗和小鸟进我国。

被告在3月13日与同伙杰文（Jeevan Arjoon，31岁）分头驾了两辆车到新山油站会合。杰文接着坐上了被告的车，两人一起到雪兰莪州从宠物店买了六只小狗，包括两只黑色的德国牧羊犬（German Shephard）以及四只大丹犬（Great Dane）。

隔天凌晨出发到新加坡之前，两人先到新山的宠物店为小狗们注射镇静剂。杰文回到自己的车子之前，把藏在管子里的一只白腰鹊鸲（White-rumped Shama）交给被告，并要他将小狗和小鸟藏在后车座底下。

按照原先的计划，杰文先打头阵开车通关，打电话把没设临检的通道告诉被告，好让被告在不用接受临检的情况下通关。没想到被告跟得太近，杰文打来电话时他已到了关卡，而且还被移民与关卡局官员拦下。

官员找到小狗小鸟后当场将被告逮捕，被告也马上供出了另外两人。

苏布拉马尼亚姆及杰文同样已经被控上法庭，但两人并未打算认罪，案件在审前会议阶段。