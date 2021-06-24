狂殴女友扯发拖行 男子监2月罚千元

（早报讯）白天暴打女友后，晚上又再打一轮！情侣酒吧内起争执，暴力男竟把女友拖出酒吧打，一度还抓住她的头发，拖行两米后又一轮拳打脚踢，七人当时站在一旁看热闹，没有一人上前阻止暴行。大约四小时后，暴力男又把女友拖到马路上猛踢她的头，直到一名目击者上前告知已报警，他才甩下女友的随身物件离开。

这名暴力男是31岁的拉稀曼，暴打女友的行径，最终为他换来四项控状，他认下一项蓄意伤人罪和一项刑事恐吓罪，法官在参考了被告面对的其他控状后，昨天（6月23日）判他坐牢两个月及罚款1000元。

案情揭露，去年7月29日下午4时40分左右，被告带了女友（32岁）等人到圣淘沙思乐素滨径的一家酒吧喝酒。晚上8时，被告和女友发生口角，被告盛怒下把女友拖到酒吧外的行人道上继续吵。

两人越吵越凶，被告开始掌掴及拳打女友，即便女友跌坐在地，他还是意犹未尽，对她大喊，抓住她的头发拖行约两米后，将她重重甩在地上，还把她的随身物品砸在她头上。这时，旁边有至少七人围观，但无人上前阻止。

晚上大约9时许，被告又再发狠，抓住女友手臂拖了一两米，接着再抓她的头发拖一米，把她拉上马路后不断怒吼，还趁女友抱着头坐在马路上时飞脚猛踢向她的脸。

女友倒地后抱着头，被告继续朝她的背部和脸部猛踹。

一名20岁青年听见骚动，叫朋友先报警，自己则前去拉开被告。被告原本警告青年不要插手，后来得知有人已经报警后匆匆离开，女友则躺在马路上哭。

两人事后也已分手。

被告的代表律师表示，两人的冲突，是因为女友要打酒吧巡场，被告出手阻止才吵了起来。

法官则认为，被告在过程中是有足够的时间冷静的，他接受主控官的建议，判被告坐牢两个月及罚款1000元。