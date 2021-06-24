关卡拒受检向移民局人员动粗 洋汉监3月

（早报讯）美国籍洋汉醉酒坐船从外岛回本地过关卡时，将一名移民与关卡局人员推倒在地，被判坐牢3个月，求情称因此丢了工作，还受苦暴瘦20公斤。

被告是47岁的美国籍男子特鲁塞尔·罗伯特（Trussell Robert Joel，译音），他面对3项包括蓄意伤害公务员以及对他人动粗等控状。

据案情显示，被告在去年11月1日早上8时半，同妻子和3名朋友一同到拉扎鲁斯岛（Lazarus Island），并在那里用餐喝酒。

被告后来在喝醉的情况下，独自搭渡轮到滨海南码头。

被告于晚上6时28分抵达滨海南码头，他在过关时，被发现口袋里装有东西，一名移民与关卡局人员要求他停下来接受检查。

不过被告没有听从指示，并往地铁站方向走去。移民与关卡局人员见状，立即上前阻止，同时向一名女辅警寻求支援。

另一名移民与关卡局人员以及一名导游，看见有人在追着被告，也上前帮忙，4人终于在地铁站闸门前拦下被告。

为了不让被告逃走，其中一名移民与关卡局人员拉着被告右手，被告为此不满，推了另一名移民与关卡局人员的肩膀，导致对方摔倒。

众人见被告动粗，合力把他制伏，并将被告双手铐上。不过被告依旧不肯合作，继续在原地挣扎。

被推倒的移民与关卡局人员事后到医院接受治疗，他右手腕扭伤，右肩胛骨和右骨盆挫伤，拿了3天病假。