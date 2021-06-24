履行居家通知期间偷溜出来庆生 男子被判监七天

（早报讯）声称不知道航班会从香港转机，美国籍男子从中国上海飞抵我国后，才惊觉须履行居家通知，偏偏隔天是他的生日，他竟两度溜出酒店客房会见妻子，其中一次更与妻子在车上庆生，他如今因违反居家通知得吃七天牢饭。

美国籍被告白帆（译音，38岁）是新加坡永久居民。他面对两项抵触传染病（冠病19居家令）条例的控状，他今天（6月24日）承认其中一项，余下交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢七天。

案情显示，被告当时搭乘从中国上海飞往新加坡的航班，但他中途在香港转机时，在当地逗留长达19个小时，最终在去年9月19日飞抵新加坡。

被告当时接获通知须在指定设施居家通知14天至10月3日，他随即被安排入住费尔蒙（Fairmont）酒店，酒店职员也曾提醒被告不得离开酒店客房。

然而，刚好隔天（9月20日）是被告的生日，他于是拨电联系妻子，要求妻子买一个生日蛋糕给他。

两人接着安排由妻子在9月19日开车到酒店接被告，两人后来在车内度过约1小时40分钟。他的妻子隔天晚上7时许再次到酒店将他接走，并把车开到酒店底层停车场，两人在车内长谈约五个小时，被告后来才回到酒店客房。

律师代为求情时指，被告之前“做足功课”得知从中国飞抵新加坡不需要履行居家通知，殊不知航班中途需在香港转机，结果被告知需要履行居家通知，“若早知道航班会在香港转机，他就不会搭上这趟航班。”

律师也指，由于刚好适逢被告生日，他迫切想见家人，才会不小心违反居家通知，恳请法官轻判。