我国将显著提高疫苗接种速度 预计每天可接种8万剂

（早报讯）鉴于冠病疫苗供应提前运抵我国，从本周末（6月26日）起，我国将加快全国疫苗接种计划，每日施打的疫苗剂量将从目前的4万7000剂，显著提高至每天8万剂。

政府也将检讨把两剂疫苗的间隔时间，从之前宣布的六到八周，缩短至四周。

卫生部长王乙康今天（6月24日）在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，我国已经到了疫苗接种计划的关键阶段。截至昨天（6月23日），我国已施打超过500万剂冠病疫苗。约300万人已至少接种第一剂，其中200万人已完成两剂接种。

符合接种条件的60岁及以上年长者中，约75％已接种或预约接种，但王乙康说，这仍不足够。45岁至59岁者中，77％已接种或预约接种；40岁至44岁者则有七成。

年龄介于12岁至39岁的新加坡公民中，有39％已接种或预约接种；学生群体的接种率也令人鼓舞，达83％。

王乙康说，政府有信心可以做得更多，并且做得更快。“随着接种率提高，我们将开放多50万个首剂疫苗的预约名额，让更多人能在7月中之前预约接种，之后几周也会增加更多预约时段。”

这意味着，到了7月下半月，绝大多数的人口将已至少接种首剂疫苗，但前提是疫苗供应必须保持稳定。已预约在7月中至7月底接种首剂疫苗的人，也可提前预约更早的时段，让更多人尽快得到最大的保护。