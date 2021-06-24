新加坡已和Novavax签订预购协议购买重组蛋白疫苗

（早报讯）新加坡今年1月已和美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签订预购协定，购买该公司的重组蛋白疫苗，希望最迟在今年年底接收这款疫苗。

卫生部长王乙康在今天（6月24日）下午的抗疫跨部门工作小组记者会上表示，新加坡希望最迟在今年年底接收这款疫苗，这是为了给希望接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗以外疫苗的人提供选择。

这款疫苗目前进行第三阶段临床试验，政府与公司密切合作，正在等待公司申请批准。

王乙康说：“不过在这之前，我们希望呼吁公众严肃考虑接种mRNA疫苗，mRNA疫苗是有效的，除非是你不适合接种该款疫苗，例如对第一剂疫苗出现过敏反应，否则请认真考虑接种。”

诺瓦瓦克斯（Novavax）是一款重组蛋白疫苗，采用蛋白质亚基和重组病毒糖蛋白纳米颗粒技术，和乙型肝炎或破伤风疫苗的原理相同，让人体的免疫系统对疫苗中的蛋白质产生反应。

诺瓦瓦克斯公司在今年6月14日发布声明指出，在进行大规模研究后，该公司研发的冠病疫苗对预防中度和重症冠病的效能达100%，整体效能90.4%。

这项研究在美国和墨西哥的119个地点进行，以评估疫苗的有效性、安全性和免疫原性，共有2万9960人参与。公司计划在今年第三季度，向美国和欧洲的监管局申请使用批准。

针对有年轻人称在注射了莫德纳疫苗后副作用比辉瑞疫苗严重，卫生部医药服务总监麦锡威副教授指出，目前两款疫苗的效能和不良反应的比率并没有明显差别，因此鼓励公众注册接种任何一款疫苗。