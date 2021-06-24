红山景巴刹与熟食中心感染群 近四成病例已接种疫苗

（早报讯）红山景第115座巴刹与熟食中心感染群有近一半病例是年长者，同时也有近四成病例已接种两剂疫苗，大多仅出现轻微或无症状。截至昨天，在加护病房留医的五人则都尚未接种。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（6月24日）在记者会上，通报社区疫情的最新情况。

他指出，卫生部正观察数个社区感染群的情况，其中一些有共同的传播途径，例如从餐饮场所的送餐员传播至同屋住户以及社交场合的密切接触者。

若下来没再出现新病例，早前一些较大型感染群，包括后港8道第506座组屋和Chevy’s Bar and Bistro餐馆感染群，将能在本月底脱离感染群名单。

至于目前备受关注的红山景巴刹与熟食中心感染群，该感染群累计的82起病例中，36.7％已接种两剂疫苗，51.1％尚未接种。这些病例当中近47％是60岁以上的年长者。当局也在密切留意周边的一些感染群，但它们之间是否有关联，有待进一步调查确认。

过去三周，当局接连展开社区检测行动，并在客工宿舍、工作场所和社区等各地进行了至少21万9000次检测。

整体而言，新增社区病例虽增加，但无关联社区病例的比例下滑，从前一周的25％减至过去一周的21％。同屋住户之间的传播情况也有所放缓。

麦锡威也说，截至昨天中午，141起住院病例当中，五人在加护病房留医，他们都尚未接种疫苗。这进一步印证未接种者若染病，可能出现较严重病症。

贸工部长颜金勇则强调，随着我国从本周一起进一步放宽防疫限制，例如恢复堂食等，未来几周的病例预计会继续增加。“这是无法避免的，也是我们必须做好准备应对的情况。不过，若每个人都能继续严格遵守安全管理措施和良好个人卫生习惯，我有信心我们能够继续把情况控制住。”