吉宝企业与胜科海事将探讨结合岸外海事业务

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事（Sembcorp Marine）希望在今年底将吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）及胜科海事结合，组成更强大的合并机构，加速往绿色能源业务转型。

两家集团昨天签署不具约束力的备忘录，探讨组成合并机构为双方及各自利益相关者在长期创造可持续的价值，以因应全球岸外海事工程及能源领域的剧烈变革。

接下来，吉宝企业和胜科海事将共同进行合规调查，探讨合并条款，预计将历时几个月，可能在今年底之前达成协议。

一旦完成，合并机构预期将继续维持上市地位。胜科海事股东将在合并机构持股。吉宝企业也将获得合并机构股份，同时得到最高5亿元的现金或现金等价物。

双方指出，合并机构一旦成型，将可加速往岸外可再生能源领域发展，争取更大规模的合同，同时通过扩大营运规模、地理区域及技术能力来创造协同效益。

根据备忘录，吉宝企业和未来的合并机构也预期组成战略伙伴关系，寻求成立各持50％股份的合资公司，这将让吉宝的项目继续获得技术支持。

至于吉宝岸外与海事现有的钻油台和应收账项将脱售给另一个由外部投资者持有多数股权的资产公司。

胜科海事也计划发行新一批附加股，筹集15亿元，以强化集团在冠病疫情冲击中的财务状况。

胜科海事将以每2股配售3股的比例发售这批可弃权附加股，发售价0.08元，低于除权后的理论价格（Theoretical Ex-Rights Price，简称TERP）35.7％。

集团强调，所筹集的15亿元主要是作为营运资本和一般公司用途，包括偿还债务，并不是用于与吉宝岸外与海事潜在结合的交易。

集团大股东淡马锡控股（Temasek Holdings）通过独资子公司Startree Investments承诺认购自身的42.6％份额以及额外份额，最高达附加股总额的67%。星展集团将承销其余33％。