投资者谨慎交易 海指回吐所有涨幅

（早报讯）亚太股市今天（6月24日）小幅波动，因缺乏影响市场的新消息，投资者在美国通胀数据出炉前选择谨慎交易，继续权衡经济复苏展望以及美国货币政策动向。新加坡股市同样小幅波动，海峡时报指数微涨1.00点或0.03％，闭市报3119.62点，早盘时海峡指数一度涨0.40％至3131.23点。

在新加坡闭市时分，美国股市三大股指的期货皆有所上涨，显示今晚纽约股市开盘将上涨。悉尼股市下跌0.17％，东京、香港和首尔股市分别涨0.00％、0.23％和0.30％。上海和深圳股市分别涨0.01％和跌0.50％。

辉立期货投资分析师周峻贤受访时说：“鉴于缺乏乐观的驱动因素，市场最近几天表现出显著的稳定性。”

他认为：“总的来说，中国市场进一步增长的动力不足，因为自2020年的低点以来出现了大规模的反弹，也因为最近高估值公司受到比以往更长的监管审查（尤其是科技行业）。”

法新社报道引述冈三证券（Okasan Securities）交易员山本进一（Shinichi Yamamoto）说：“市场缺乏新的交易因素，投资者因此感到气馁，于是在下午（卖出股票）套利。”

路透社报道引述瑞穗证券（Mizuho Securities）的高级策略师Nobuhiko Kuramochi说：“美国的通胀率可能保持在高位，因此我们将需要更多关于通胀、工资和就业的数据。而且，季度财报将在几周后公布，市场的交易因素已经不多了。”

本地股市整体交易量微跌至14亿8000万股，但已连跌四天至一个月来最低；全场交易总值则显著下跌至9亿8300万元，是八个交易日来最低。上升股231只，下跌股224只。

昨日给予海峡指数最大压力的星展集团控股（DBS）今天回弹0.58％，闭市报29.50元，给予海指最大的支持。

创业公司（Venture）股价上涨1.88％，在海指成份股当中涨幅最大，闭市报18.42元。创业公司昨晚发布文告表示，希望利益相关者仔细评估分析师对公司的分析报告。它说，当报告在没有适当基础和不完整信息的情况下预测公司前景，利益相关者应当参考公司在新交所和公司网站上的公告。

吉宝企业（Keppel Corp）和胜科海事（Sembcorp Marine）今天开市前双双要求暂停交易，它们闭市后宣布了市场期待已久的消息——吉宝的岸外与海事业务将与胜科海事（Sembcorp Marine）谈商合并。吉宝企业昨天闭市报5.11元，涨1.2％；胜科海事昨日闭市报0.191元，涨1.1％。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）昨晚宣布最近获得总值7亿1500万美元的合约，建造14艘船。扬子江船业今天股价涨0.73％至1.39元，交易量和交易总值皆排名第二，共6015万股成交，总值8460万元。

凯利板挂牌数码付款营运商米支付（MC Payment）今天股价大跌13.46％，闭市报0.45元，交易量大增至超过1100万股，交易总值507万元。

新交所监管公司（SGX RegCo）正在对米支付股票交易量价大涨进行调查。Asia Fund Space董事总经理李家惠昨天向《联合早报》指出，米支付过去几个交易日的交易量已超过公共持股量，他怀疑这可能有几名股东和经纪在进行“唱高散货”（pump and dump），是由上周四宣布的印度尼西亚支付与汇款公司Dompet Harapan Bangsa（简称OY!）提呈意向书，表示有意投资公司所引起。、

而根据米支付今早的发布，米支付董事会的提名委员会与公司的保荐机构就大股东陈积光建议的董事人选，包括陈积光本身，是否适合担任公司董事，持有不同的看法。

除了陈积光，另外四名董事人选是陈积光的儿子陈威宏也是豪利控股独立董事的伍永瑞、徐兴福和陈志强。提名委员会是鉴于围绕行业和董事会的经历而不推荐委任他们。不过，米支付的保荐机构则考虑到潜在的机会和更大的董事会多元性，而认为他们适合担任公司的董事。