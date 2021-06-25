周五开盘可关注的股票

（早报讯）美股周四收高，纳指标普500再创新高。道指涨322.58点，或0.95%，报34196.82点；纳指涨97.98点，或0.69%，报14369.71点；标普500指数涨24.65点，或0.58%，报4266.49点。美国总统拜登宣布两党就基础设施问题达成协议。

本地股市周四微涨1.00点或0.03％，闭市报3119.62点。

以下是今日（6月25日）开盘可关注的股票。