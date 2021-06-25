周五开盘可关注的股票

（早报讯）美股周四收高，纳指标普500再创新高。道指涨322.58点，或0.95%，报34196.82点；纳指涨97.98点，或0.69%，报14369.71点；标普500指数涨24.65点，或0.58%，报4266.49点。美国总统拜登宣布两党就基础设施问题达成协议。
本地股市周四微涨1.00点或0.03％，闭市报3119.62点。
以下是今日（6月25日）开盘可关注的股票。
- 吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事（Sembcorp Marine）希望在今年底将吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）及胜科海事结合，组成更强大的合并机构，加速往绿色能源业务转型。两家集团昨天签署不具约束力的备忘录，探讨组成合并机构为双方及各自利益相关者在长期创造可持续的价值，以因应全球岸外海事工程及能源领域的剧烈变革。接下来，吉宝企业和胜科海事将共同进行合规调查，探讨合并条款，预计将历时几个月，可能在今年底之前达成协议。两家公司昨天开市前要求暂停交易，现已要求恢复交易。
- Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）以每股0.81美元配售9880万新单位，认购额超过两倍。信托要求恢复交易。
- 达阔水技术（Darco）表示收到一封吹哨（whistleblow）信。根据这封信件，公司执行主席王耀宇（音译，Wang Yaoyu）指示集团中国子公司武汉凯迪水务有限公司的财务主管修改2019财年的一些关键财务数据，并交给中国的一家银行来取得融资。董事会表示，据目前所知，只有主席、该财务主管以及一名财务部员工涉及此事，他们已经承认此事，但表示财务数据修改仅限于提交给银行的资料。王耀宇已经辞去执行主席和执行董事职务。
- 米支付（MC Payment）回复新加坡交易所监管公司的询问。监管公司问，在6月24日的通告中，提名委员会认为伍永瑞和陈威宏不适合担任公司董事，但4月28日的股东大会上，这二人寻求连任董事，而公司的2020财年年报中，提名委员会表示评估了这两人的资历和经验，适合连任董事。米支付对此回复说，提名委员会的成员已经改变，此外委员会的决定也考虑到最新的事件发展，即陷入困境的豪利控股独资澳大利亚建筑公司Pindan的事件。
- 绿科控股（ecoWise Holdings）接获新交所监管公司发出的遵循通知（Notice of Compliance），对公司董事会缺乏独立性、审计委员会成员没有至少三名非执行主席表示关注，也对上半财年的业绩准确表示担心，公司财务报表、文告发布、向董事会传递信息以及集团资产保障方面的内部管控是否足够和有效也引起关注。监管公司要求公司委任两名新任独立董事加入审计委员会，让审计师RSM Chio Lim对上半年财报进行审计，对公司内部管控进行内部审计，新的审计委员会须监督财报审计和内部审计。