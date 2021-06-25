好康！接种冠病疫苗可免费吃Shake Shack薯条

（早报讯）已接种冠病疫苗者有好康！为协助鼓励更多民众接种疫苗，在本地设有六家店的美国人气汉堡店Shake Shack宣布，将为接种至少一剂冠病疫苗的公众提供免费薯条。

Shake Shack昨日（6月24日）发文告说，公众只要出示疫苗接种证明，并购买任何一份汉堡，就能免费领取薯条。优惠活动从7月1日开始至15日。

文告说，公众可出示合力追踪（TraceTogether）应用或实体疫苗接种卡，证明自己已接种至少一剂冠病疫苗。

Shake Shack的六家汉堡店分别设在星耀樟宜、新达城、怡丰城、世界城、乌节路及尼路（Neil Road）。

除了Shake Shack，私召车平台Gojek早前也为前往接种疫苗的乘客提供代金券，让他们在往返疫苗接种处时享有折扣甚至完全免费的车程。

针对新加坡会否效仿其他国家也为接种疫苗者提供彩票等奖励，联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上受询时表示，不排除任何能鼓励更多人前往接种的选项。

他指出，已接种疫苗者日后可参与人数更多的大型活动，须遵守的安全管理措施也将放宽，甚至可以较自由地出国。政府正在拟定有关的指导原则。

但他也说，尽管如此，还是会有一些人因各种原因而不想接种。“这可能不仅是金钱奖励的问题，不想接种疫苗者也可能有其他顾虑，我们需要进一步了解他们有什么顾虑。”