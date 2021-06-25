一度有公众漏夜排队 淡滨尼诊所不再当面预约

（早报讯）为了接种科兴疫苗，过去几天大批公众到淡滨尼西一家诊所漏夜排队，人数一度多达400人，惊动警方疏散人群。该诊所在做出调整后，今早已经没有出现人龙。大部分接种科兴疫苗的人都希望能方便前往中国。

本报记者今早8时30分走访位于淡滨尼91街第929座组屋底层的“＋点关怀诊所”（Little Cross Family Clinic），发现只有十几人在排队，现场也有两名安全距离大使监督排队的情况，并向没有预约的人解释和让他们离开。

据了解，以往会造成人龙是因为在有预约的人完成接种后，诊所也开放约50个无需预约既可接种的名额。同时也因为需求过高，诊所的预约网站的名额很快便被抢空，所以不少公众希望通过排队获得接种的机会，不然至少能当面预约时间。

目前诊所只严格允许有预约的人在诊所外排队等候，没有预约的人都被要求离开。诊所外也设有QR码指示牌，让公众扫码预约时间段。在场的诊所护士透露，目前上网预约也要等到下周才能接种。

大部分前往该诊所接种科兴疫苗的人都是希望能入境中国的公众，当中属在我国工作的中国籍工作证件持有者居多。

从事飞机维修工作的中国籍客工陈先生（35岁）来新工作已有10年，希望8月底能回中国探亲，所以才选择接种科兴疫苗。他受访时说，虽然目前回国仍然须要隔离至少21天，但起码在国内的走动能比较便利。

“因为如果打算不回来新加坡工作，那我打其他疫苗后，比如辉瑞，将来病毒再变种，须要到第三剂疫苗，中国未必有。最主要是，科兴受中国认可，我在国内旅游也方便些。”

已是我国永久居民的爱德华（Edward，33岁，资讯科技人员）受访时则指出，目前中国在一些入境政策上已经有轻微的放宽，比如已接种中国认可疫苗，办理商务签证则无需经过太多层的审批。

原籍中国的新加坡人龚奕瑾（30岁，合作关系行政人员）也希望将来中国会针对有接种中国疫苗的人放宽条例，好让她能回家探亲。她受访时说：“除了中国公民、商务理由以及其他紧急原因，其他任何理由都不能办理进入中国的签证。我已经超过一年没有回家探亲，希望接种科兴疫苗后，将来会有帮助。”

诊所调整做法后，排队的人龙明显大量减少，但还是有几名公众在周边等候，希望有机会等到剩余的疫苗还是能当面预约的机会。

中国籍的麦当劳送餐员马先生（42岁）因为一直无法预约到接种疫苗的时间，所以今早5时30分便前来这家诊所排队。除了因为想日后方便回国，他也认为科兴疫苗所使用的传统灭活疫苗技术比较安全。

他说：“我听说一些人在接种辉瑞疫苗后，出现心肌炎的情况，所以我还是接种科兴比较安全。今天是特地拿无薪假来排队，没想到诊所不让排。”