已接种疫苗者日后可更自由出国 本地旅行社已开始接到顾客询问

（早报讯）已接种冠病疫苗的民众日后出国回返本地时，须遵守的居家通知期可缩短，甚至无须隔离。受访旅行社和公众对此表示引颈期待，甚至已有消费者开始询问旅游配套。但旅游费用上涨，加上可能须在当地接受隔离等因素，预计仍会影响公众的出国意愿。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上说，已接种疫苗者日后出国回返新加坡时，视到过的国家而定，居家通知期可缩短，甚至无须遵守居家通知，而以冠病检测取代。这让期待出国的新加坡人兴奋不已。

旅行社Pegasus Travel Management总经理陈章豪受访时说，虽然本地不断在推动境内旅游，但大多数民众还是较为向往能出国旅行。随着政府昨日的宣布，已有顾客开始询问旅行社，他们是否能在近期出国旅游。

“如果不须要履行居家通知，那么民众出国时必须向公司请的假期会减少，相信会提高他们出国的意愿。大多数的民众应该还是会考虑先到病例较少、疫苗接种率高的国家。”

不过，陈章豪也指出，疫情导致机票、酒店等费用比以往来得高，一些民众或许会等到旅游全面恢复、价格较为平稳后才出国。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华受访时也说，虽然本地的隔离措施将放宽，但出国费用上涨、民众必须接受多次的冠病检测，以及须在当地接受隔离等因素，仍对推动休闲旅游带来许多挑战。

她说：“缩短居家通知的措施，相信会鼓励那些国外有亲人的民众出国探亲，同时也会推动商务旅游。但对于一般休闲旅游的民众来说，若必须在当地接受隔离，他们可能还是不太愿意出国。”

公众林长明（58岁，退休）的两名孩子在新西兰工作和念书，因疫情的关系，一家人已有近两年没有团聚。他和妻子目前已接种两剂疫苗。

“我和妻子已经很久没有见到孩子了，只要防疫措施放宽，我们会飞去新西兰找他们，除了一家人团聚，也能在当地旅行。新西兰的病例没有很多，不会很担心。”

但也有民众担心，在国外感染冠病的风险可能比在本地高，因此会选择在全球疫情较为稳定后才出国。

陈家欣（28岁，行政人员）说：“我觉得就算去比较安全的国家，也可能在旅途中接触到其他来自较高风险国家的旅客，还是不太安全。”