117人违反安全管理措施被罚款 乌节大酒店令即日起不能接受客房预订30天

（早报讯）我国本月14日进入高警戒解封第三阶段以来，共117人在公园或海滩违反安全管理措施而被当局开罚单。另外，乌节大酒店今年2月因触犯安全管理措施，被令即日起暂停接受客房预订30天，也须缴付1000元罚金。

永续发展与环境部今天（6月25日）发文告说，这117人的违例行为包括没有进行剧烈运动却没有戴口罩，以及超出群聚人数限制等。例如，执法人员在樟宜海滩公园和东海岸公园分别发现一组17人和一组1 3人违规群聚。

执法人员也向1800名违例者发出警告信。

为确保园区访客的安全，国家公园局管理的公园和花园内的玩水区、水上休闲设施、露营区和烤肉架将继续关闭或禁止使用，直到另行通知。如果一些公园、海滩的部分地方、草坪、设施等出现拥挤或访客执意不遵守安全管理措施的情况，公园局也将暂时关闭这些设施。

另外，新加坡旅游局人员今年2月6日，发现11人在乌节大酒店（Orchard Hotel）一间客房内违规群聚庆生。当时我国仍处于解封第三阶段，酒店不能允许超过八人聚集一间客房内，除非所有宾客都来自同一个住家单位。

经过调查，乌节大酒店因触犯安全管理局措施，被旅游局开出1000元的销案罚款，也被令即日起至7月24日不能接受新客房预订。期间，酒店可以继续履行25日前接到的原有预订。有关客房11人群聚的调查仍在进行中。

旅游局表示会继续定期检查，并对任何违例的酒店和个人采取严厉执法行动。

永续部吁请公众严格遵守所有安全管理措施，也采取良好卫生习惯，尤其在高风险的环境，如在餐饮场所用餐时，以避免病毒传播。有关当局会根据公众反馈和现场观察，对这些场所和热区，包括公园、海滩、组屋区亭子、篮球场和球场等共用空间的违例者采取执法行动。

个人初犯者可面对300元的销案罚款。违反安全管理措施的业者就算是初犯，当局也可下令他们关闭。